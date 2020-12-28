"Vatan haini"nden geri adım! Tepki çeken Bingür Sönmez tükürdüğünü yaladı: Espri yaptım

"Mason" olduğu iddia edilen ve halkı kışkırtan açıklamalarla tepki çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, tükürdüğünü yaladı ancak "zorunlu aşı"da ısrarını yineledi.

Prof. Dr. Bingür Sönmez’in “Aşı yaptırmayanlar birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi daireye bile giremeyecekler” ifadelerinin ardından psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli’nin de benzer açıklamaları büyük tepki çekti.

Prof. Sönmez, yaptığı yeni açıklamada, "Aslında kimseye vatan haini demek istemedim. Aşı olmanın bir vatanseverlik olduğunu vurgulamak istedim" derken; Prof. Verimli de, "İşin ciddi olduğunu belirtmek istedim" dedi.

Türkiye koronavirüs aşısı için geri sayıma başlar ve takvim belirlerken bu konuda Twitter’dan açıklamalarda bulunan ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli ilk mesajında ulaşabildiği ilk aşıyı yaptıracağını belirterek aşının zorunlu olması gerektiğini savundu. Verimli, ikinci tweet’inde ise “Aşı olmayacakların noter işleri, tapu işleri yapılmasın. Vergi yapılandırmasından yararlanmasın, herhangi bir derneğe üye olmasınlar, pasaportları askıya alınsın, vize verilmesin, aşı olduğunu kanıtlamayan nikâh yaptırmasın” dedi. Verimli’nin bu tweet’i sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Tepkiler üzerine Verimli eleştiri alan tweet’ini sildi.

Arif Verimli: Halkı aşıya özendirmek istedim

Hürriyet’e yeni açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Arif Verimli, tepkilerin ardından kıvırarak şunları kaydetti:

“Koronavirüs ülkemizde günde ortalama 250 kişinin ölümüne neden oluyor. Bu ölümler bir hekim olarak yüreğimi yakıyor. Dolayısıyla ben bu tweet’i atarken işin ciddi olduğunu belirtmek istedim. Halk eğitimi açısından halkı biraz da aşıya özendirmek istedim. ABD Başkanı Biden bile aşı oldu. Ancak hâlâ ülkemizde aşı karşıtları var. Biraz da onlara tepki olarak bu tweet’i attım. Aşı olmayıp virüsü etrafa bulaştıracak olanlar, maske takmayanlar, sosyal mesafe kuralıma uymayanlar, evlerde partiler yapıp virüsü yayanlar toplum sağlığını tehlikeye atmıyorlar mı? Binlerce insanın ölümüne neden olanlar benim yaşam hakkımı gasp etmiyorlar mı?”

Bingür Sönmez: Espri yaptım

"Aşı yaptırmayanlar birer vatan hainidir” ifadesi tepki çeken Prof. Dr. Sönmez de şu açıklamalarda bulundu:

“Pandemi döneminde herkesin aşı olması gerekir. Devlet herkesin aşılaması için bir kanun yapamaz. Ama aşıya zorlayabilir. Toplumun yüzde 70-80’i aşılanmadan aşı başarılı olamaz. Bunu anlatmak için televizyon programına katıldım. Aslında kimseye vatan haini demek istemedim. Aşı olmanın bir vatanseverlik olduğunu vurgulamak istedim. Bunun dışında diğer sözlerimi espri olarak söyledim. Açıklamalarım amacından saptırıldı. Kimseyi vatan hainliği ile itham etmiyorum. Ama aşı kampanyasına katılmak bir vatandaşlık görevidir. Bakanlığımızın da bu konuda çok katı kurallar koymasını bekliyorum.”

Bingür Sönmez'in halkı galeyane getirmeye çalışması ilk değil

Pandemi döneminde halkı kışkırtan açıklamalarıyla tepki çeken Sönmez, Fatih Altaylı ile yaptığı programlarda Umre'ye giden vatandaşların virüsü yaydığını itham etmiş ve hükümetin ölüm sayılarını gizlediğini yalanını ortaya atarak provokatif açıklamalarda bulunmuştu. Sönmez, ayrıca koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü tarihlerde "toplu mezarların bile yetmeyeceği" iddiasında bulunarak halka korku pompalamaya çalışmıştı.

Son olarak ise "Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir" ifadesiyle tepki çeken Sönmez, kuralları kendilerinin koyacağını iddia ederek aşı yaptıran vatandaşlarla yaptırmayan vatandaşları birbirine düşürmeye çalışmıştı.

Öte yandan savcılığın bu sistematik provokasyonlara karşı harekete geçmesi bekleniyor.