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Vatan haini Can Dündar'dan alçak paylaşım!

Ülkesine düşmanlığı ile tanınan firari hain Can Dündar, EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesi sonrası yine şaşırtmayan bir paylaşımda bulundu. EURO 2024 turnuvasının Türkiye'ye verilmemesinden memnun olan Dündar, yaptığı paylaşımda 'Demokrasini olmayana top bile vermezler' ifadelerini kullandı.

28 Eylül 2018 Cuma 10:01
Vatan haini Can Dündar'dan alçak paylaşım!

Vatan hainliğinden yargılanan Can Dündar alçak bir paylaşımda bulundu. Kaçak olarak yaşadığı Almanya'da sürekli Türkiye aleyhine propaganda yapan Dündar, 2024 Avrupa şampiyonasının Almanya'ya verilmesini sevinçle karşıladı ve Türkiye'yi yalan sözlerle kötüledi. 

Can Dündar paylaşımında: 'Demokrasini olmayana top bile vermezler' ifadesini kullandı.

İşte Dündar'ın alçak paylaşımı...

 

TERÖR PARTİSİNİN VEKİLİ DE ÇALIŞMA YAPMIŞTI

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Milletvekili Ahmet Şık da Türkiye'nin uluslararası organizasyon olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaması için kara propaganda çalışmaları yürütmüş ve bu yönde mesai harcamıştı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 10:01
  1. Can Dündar
  2. euro 2024

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1653 dk önce
    BU ADAM KESİNLİKLE ALMAN BND AJANI , YOKSA BU KADAR KOLLAYIP DEĞER VERMEZLER. KARISININ ARKASINA SAKLANAN BU KORKAK HERKESİ SATAR
  • maraşlı ökkeşmaraşlı ökkeş1 sa önce
    Kına yakın ...
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