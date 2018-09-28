Vatan haini Can Dündar'dan alçak paylaşım!

Vatan hainliğinden yargılanan Can Dündar alçak bir paylaşımda bulundu. Kaçak olarak yaşadığı Almanya'da sürekli Türkiye aleyhine propaganda yapan Dündar, 2024 Avrupa şampiyonasının Almanya'ya verilmesini sevinçle karşıladı ve Türkiye'yi yalan sözlerle kötüledi.

Can Dündar paylaşımında: 'Demokrasini olmayana top bile vermezler' ifadesini kullandı.

İşte Dündar'ın alçak paylaşımı...

TERÖR PARTİSİNİN VEKİLİ DE ÇALIŞMA YAPMIŞTI

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Milletvekili Ahmet Şık da Türkiye'nin uluslararası organizasyon olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaması için kara propaganda çalışmaları yürütmüş ve bu yönde mesai harcamıştı.