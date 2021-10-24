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Yerel Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
Yerel

Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

29 Ekim provaları için Vatan Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 09:48:00 -
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Vatan Caddesi, 29 Ekim'de düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı öncesi prova amaçlı trafiğe kapatıldı. Saat 07.00 sıralarında Trafik polisleri tarafından Vatan Caddesi'ne giden tüm yollar barikatlarla kapatıldı. Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri polisler alternatif yollara yönlendirdi. Alternatif güzergah olarak, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri gösterildi.

Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.

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