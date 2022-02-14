Vasyl Bodnar: Bu krizi ancak Türkiye ile birlikte çözebiliriz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Adana'da gazetecilere, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gerginliğin arttığını dile getiren Bodnar, "Rusya askerlerini ve mühimmatını sınırlarda biriktiriyor. Biz bu durumun barışçıl bir şekilde çözülmesini bekliyoruz ama tabii gerekirse savunmaya da hazırız. Umuyoruz ki Rusya'nın sağlıklı düşünme yetenekleri yetecek ve savaşı başlatmadan bu durumu bitirirler. Bu durumu barışçıl bir şekilde Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözebiliriz" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya ziyaretine ilişkin de Bodnar, şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti bu yüksek düzeydeki desteği gösterdi. İmzalanan anlaşmalar, bizim ne kadar ciddi ve güçlü stratejik partnerler olduğumuzu da gösterdi. Bu yüzden Türkiye'nin hem hükümetin hem halkının desteğini ve dayanışmasını görüyoruz. Asıl düşmanın kimin olduğunu da biliyoruz. Bu desteğe çok yüksek şekilde değer ve önem veriyoruz. Ara buluculuk yöntemiyle bu krizin çözülmesini umuyoruz. Rusya ile Batı arasında krizin olduğu yönündeki söylentilere de kulak asmamak lazım, çünkü aslında bu Rusya ile Ukrayna arasındaki bir kriz ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığıdır."