Vasip Şahin'den MKE Ankaragücü'ne ziyaret
Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, ziyaretin sonunda Şahin'e MKE Ankaragücü forması ve teşekkür plaketi takdim etti.
Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Vasip Şahin'in ziyarette MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan bilgi aldığı ve sarı-lacivertlilere her platformda destek vermeye devam edeceklerini belirttiği kaydedildi.
Ziyaretin sonunda Faruk Koca'nın, Vasip Şahin'e MKE Ankaragücü forması ve teşekkür plaketi takdim ettiği aktarıldı.