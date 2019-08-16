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Vasco Fernandes, Ümraniyespor'da

- Portekizli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı

16 Ağustos 2019 Cuma 19:06
Vasco Fernandes, Ümraniyespor'da


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Portekizli futbolcu Vasco Fernandes'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Portekiz Süper Ligi takımlarından Vitoria Setubal'ın başarılı stoperi Vasco Fernandes'in transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 19:06
  1. Futbol
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  3. Ümraniyespor
  4. Vasco Fernandes

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