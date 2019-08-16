Vasco Fernandes, Ümraniyespor'da - Portekizli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Portekizli futbolcu Vasco Fernandes'i transfer etti. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Portekiz Süper Ligi takımlarından Vitoria Setubal'ın başarılı stoperi Vasco Fernandes'in transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı. Kulüpten alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.



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