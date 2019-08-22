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Vaşak yavrusunu biberonla besliyorlar

Bayburt'ta doğada bitkin bulunan ve tehlike altındaki türlerin kırmızı listesinde "neredeyse tehdit altında" kategorisinde yer alan vaşak yavrusu, koruma altına alındı- Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel:- "Vaşak yavrusu şu anda biberonla besleniyor. Süt verilen yavrunun dişleri çıkmaya başladı. Beslenmede sütten ete geçmesi nedeniyle, dikkat ederek uygun beslenme programı uyguluyoruz"

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:57
Vaşak yavrusunu biberonla besliyorlar

ERZURUM (AA) - Bayburt'ta doğada bitkin bulunup koruma altına alınan ve tehlike altındaki türlerin kırmızı listesinde "neredeyse tehdit altında" kategorisinde yer alan vaşak yavrusu, görevlilerce biberonla besleniyor.

Bayburt kırsalında bir çoban tarafından bulunan vaşak yavrusu, Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Görevlilerce ilk müdahalesi yapılan yavru, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürlüğüne getirilip koruma altına alındı.

Kurumca görevlendirilen yaban hayatı veterineri Selçuk Bayraktar kontrolünde bakımı yapılan yavru vaşak, biberonla süt verilerek adeta bebek gibi besleniyor.

Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek vaşak yavrusu, doğada kendi başına yaşamını sürdürebilecek hale gelene kadar burada kalacak.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) tehlike altındaki türlerin kırmızı listesinde "neredeyse tehdit altında" kategorisinde yer alan vaşak, daha sonra bulunduğu alana salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaşak yavrusunun 4 aylık olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Yüksel, "Vaşak yavrusu şu anda biberonla besleniyor. Süt verilen yavrunun dişleri çıkmaya başladı. Beslenmede sütten ete geçmesi nedeniyle, dikkat ederek uygun beslenme programı uyguluyoruz. Vaşağı, 15-20 gün sonra da sütü tamamen keserek, vahşi yaşamına uygun şekilde beslemeye çalışacağız." dedi.

- "Yavruyu bir süre gözlemlesinler"

Anne vaşakların emzirdikleri yavrularını belli yerlere saklayıp avlanmak için oradan ayrıldığını ifade eden Yüksel, bu süreçte yavruların kaçak avcıların saldırısına maruz kalabildiğini ya da alandan ayrılıp kaybolabildiğini söyledi.

Vatandaşlardan, karşılaştıkları yabani hayvan yavrusunu bir süre gözlemlemesini, annelerinin gelmemesi durumunda yetkililere haber vermesini isteyen Yüksel, şöyle konuştu:

"Vaşağa ne kadar bakarsak bakalım annesinin sağladığı sıcaklığı sağlamamız mümkün değil. Yavru vaşağın biraz büyümesini ve toparlanmasını bekleyeceğiz. Vaşağı 2-3 ay rehabilitasyon merkezinde yaban hayatının özelliklerine uygun ortamda besleyeceğiz. Vaşağı beslerken insanlardan uzak tutacağız ki ileride yaban hayatına adaptasyonunda sıkıntı yaşamasın."

Veteriner Bayraktar ise vaşağın yavru olması nedeniyle kendileriyle oyun oynadığını anlatarak, "Yavruyu ete alıştırmaya çalışıyoruz, çünkü vahşiliğini kaybetmemesi, doğaya salındığı zaman avlanmayı öğrenmesi gerekiyor. Biraz da oyunla bu vahşiliği kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:57
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