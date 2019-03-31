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Varto Spor-Muş Spor maçında kavga çıktı

Muş Amatör Ligi 1.

31 Mart 2019 Pazar 10:55
Varto Spor-Muş Spor maçında kavga çıktı

Muş Amatör Ligi 1. Grup’ta mücadele eden Varto Spor, konuk ettiği Muş Spor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ise kavga çıktı.


Muş Amatör Ligi 1. Grup’ta Varto Çim Saha’da karşı karşıya gelen Varto Spor ile Muş Spor maçının ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarının da normal süresi 0-0 bitmek üzereyken hakem karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave etti. Bu süre içinde Varto Sporlu oyuncu Mehmet Bingöl’e verilen kırmızı kartın ardında tribünün dışında bulunan yedek oyuncular arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın ardından futbol sahasının da bir anda karışmasıyla hakem maçı tatil etti. Varto Sporlu futbolcular ile Muş Sporlu oyuncular arasında yaşanan kavga İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylasın ve emniyet güçlerinin müdahalesi ile yatıştırıldı. Sahada oyuncularla bir araya gelen Müdür Yaylas, polis koridoru oluşturarak Muş Sporlu futbolcular ile hakemleri polis eşliğinde Varto ilçesinden çıkararak Muş iline gönderdi.


İyi ortamda giden bir maç olduğunu söyleyen Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türker, müsabakanın sonunda yaşanan olaylardan dolayı üzüntülü olduğunu ifade ederek, “Kaymakamımız da buradaydılar. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Varto’nun farklı bir yeri var. Varto’yu hakikaten seviyoruz. Çok iyi bir potansiyel, çok iyi bir gençlik var. Çok büyük bir seyirci vardı. Son dakika yedek sporcularından gelen bir taşkınlık, olayı alevlediler.Dünyanın sonu değil, tabii ki maçlar devam edecek. Bundan ders almamız gerekiyor. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir. Varto da yıllarca tanıdığımız sporcular oldu. Bunlar kardeştir. Fanatik seyircilerin kışkırtmalarına kimsenin taraftar olmasını istemiyoruz. Özellikle ev sahibi Varto Spor’a ve Kaymakam beye teşekkür ederim. Hakem raporlarının gelmesinin ardından federasyon olarak maçı değerlendireceğiz” dedi.


Final maçının gayet güzel bir şekilde devam ettiğini ifade eden Varto Spor Kulübü Başkanı Aydın Durmuş, ”Bu maç final maçı idi. Bu maçı alan guruptan çıkacaktı. Biz yenmek için sahaya çıktık. Maçın ikinci yarısının son dakikalarında rakip takımım oyuncularının biraz hakemle oynaması, diğer oyuncuların teşvik yapmasıyla, maç yarıda kaldı. Biz maçın böyle gitmesini istemiyorduk. Bu olay bizden değil, onlardan çıktı. Bir nevi üzüldük. Varto misafirperverliğimize yakışan bir durum değildi. Biz oyun oynadık, onlar hile yoluna başvurdular. Ne yazık ki hakem de maçı tatil etmek zorunda kaldı. Yıllar yılıdır Varto Spor bir yerlere gelmeye çalışıyor. Önlerine engel koyuyorlar. Yetkililer görevlerini adaletli yapsınlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:55
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