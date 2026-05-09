Astım ve KOAH hastalarını özellikle ilgilendiriyor! Bugün başlıyor 10 günde Türkiye'ye yayılacak
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımının bugünden itibaren Türkiye ve Akdeniz Havzası’nı yaklaşık 10 gün boyunca etkisi altına alacağını bildirdi. Başta İstanbul olmak üzere batı bölgelerinde hava kalitesinin düşmesi beklenirken, uzmanlar özellikle Astım ve KOAH hastalarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Çöl tozu etkisinin 18 Mayıs’tan itibaren bölgeyi terk etmesi öngörülüyor.