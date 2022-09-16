Varsa yoksa Erling Haaland!
Erling Haaland, Premier Lig'de Ağustos ayının oyuncusu seçildi. Ağustos ayı boyunca çıktığı 5 maçta 9 gol, 1 asistlik performans sergileyen Norveçli oyuncu, yıldız isimlerin önünde ödülü kaptı.
Erling Haaland, Premier Lig'de Ağustos ayının oyuncusu seçildi. Ağustos ayı boyunca çıktığı 5 maçta 9 gol, 1 asistlik performans sergileyen Norveçli oyuncu, yıldız isimlerin önünde ödülü kaptı.
İngiltere'de Erling Haaland rüzgarı esmeye başladı. Sezon başında Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olan gol makinesi, City kariyerine çok hızlı başladı ve ödülleri teker teker alıyor.
Erling Haaland, Ağustos ayı boyunca çıktığı 9 maçta inanılmaz bir performans sergileyerek 5 maçta 9 gol, 1 asistlik başarı gösterdi. Bu performansının ardından Premier Lig'de Ağustos ayı oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
Teknoloji
Nuh Yılmaz: ASELSAN'dan büyük başarı! Yüzde 72 oranına ulaştık, savunma sanayisinde çok önemli bir adım!
Teknoloji
Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!
Kadın - Aile
Toksin nasıl atılır? 3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti: Üzüm diyeti ile kilo verirken toksinlerden kurtul!
Kadın - Aile
Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?
Ekonomi
İslam Memiş ve Selçuk Geçer piyasa yorumları: Dolar, euro, gümüş ve altına ilişkin tüm değerlendirmeler
Kadın - Aile
Beslenme çantasında paketlemeye dikkat: “Alüminyum folyo, metal, streç sarmak plastik ve ağır demir geçişine neden olabilir”