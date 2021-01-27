Varlık Fonu'ndan Katar açıklaması

Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Varlık Fonu bugüne kadar kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadı, rehin vermedi. Böyle bir amacı yok" dedi. Borsa İstanbul'un hisselerinin Katarlı yatırım şirketine satılmasına ilişkin de konuşan Sönmez, "Katar'a yüzde 10’luk satış ile dolar bazında yıllık yüzde 63 getiri sağlandı" dedi.

'Varlık Fonu hiçbir şirketi satmadı'

Türkiye Varlık Fonu’nun projeleri hakkında bilgi veren Sönmez, Türkiye Varlık Fonu’nun kendisine devredilen şirketleri satmadığını belirterek, “Türkiye Varlık Fonu kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadığı, rehin olarak gösterdiği gibi, krediye de konu edilmemiştir. 2017’de bize devredilen hiçbir şey satılmamıştır” diye konuştu.

İFM ile ilgili yasa teklifi hazırlanıyor

İstanbul Finans Merkezi projesinin 2022 yılının ortasında tamamlanacağını söyleyen Sönmez, “Çok yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışarak ilgili kanun teklifi Meclis'e gelecek. Kanun hazırlık çalışması devam ediyor. Bugün Londra ve Dubai’de belli teşvikler var. Bu teşvikler kanun çerçevesinde oluşturuluyor. Belirli bir altyapıyı oluşturmanız lazım. Bu kanuni altyapıyı oluşturmadan İFM’yi açamazsanız" şeklinde konuştu.

Katar'a yüzde 10’luk satışın getirisi

Borsa İstanbul’un hisselerinin Katarlı yatırım şirketine satılmasına ilişkin olarak da konuşan Sönmez, "Katar’a yüzde 10’luk satış ile dolar bazında yıllık yüzde 63 getiri sağlandı” dedi.