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Varlık Fonu’na TBMM denetimi

Yeni hükümet sisteminin devreye girmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığına bağlanan Varlık Fonuna yönelik ilk denetim raporu önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelecek.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:12
Varlık Fonu’na TBMM denetimi

SPK’nın belirlediği bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan rapor, önümüzdeki hafta önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda ‘gizli oturumla’ görüşülecek. Ardından da Meclis Genel Kuruluna bu denetim raporu ile ilgili bilgi sunulacak.  AK Parti ekonomi kurmayları, Varlık Fonunun kuruluşundan bu yana ilk denetim raporunun görüşüleceğini belirterek, “Raporlarda olumsuz bir durum söz konusu değil. Zaten üç aşamalı bir denetimden geçiyor. Hem bağımsız bir kuruluş denetledi, hem de devletin iki uzman elamanın denetimi söz konusu. İki ayrı denetim raporu da Meclis’e geldi” değerlendirmesinde bulundu. 

Bütçe geliyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı 17 Ekim’e kadar Meclis’e sunulacak. 23 Ekim’de de Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 bütçe görüşmelerinin başlaması planlanıyor.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:12
  1. Varlık Fonu

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