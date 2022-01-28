Bizdeki Varlık Fonu'na hepsi karşı çıkmıştı! Bakın Norveç'teki ne kadar kar etmiş

Türkiye'de, birçok kamu kuruluşunun Varlık Fonu başlığında toplanması, muhalefet tarafından tepki ile karşılanarak itiraz edildiği bir süreçte, Norveç Varlık Fonu'nun, 2021'de, ABD borsasındaki yatırımlarından dolayı 180 milyar dolar (2 trilyon 452 milyar 212 milyon Türk lirası) büyüdüğü açıklandı. Kazanca ilişkin değerlendirmede bulunan Norveç Merkez Bankası Başkanı Oystein Olsen, "çok ödüllendirici bir yıl oldu." dedi

THY'den Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik'e kadar, Türkiye Varlık Fonu (TVF) portföyünde Türkiye’nin öncelikli 7 sektöründen 28 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmaz bulunuyor.

'Ekonomik kriz' vurgusu!

Varlık Fonu’nu yöneten Norveç Merkez Bankası, böyle bir karın tarihte ikinci kez yaşandığını vurgularken, gelecekte elde edilemeyebileceğini belirtti. Norveç Merkez Bankası Başkan yardımcısı Trond Grande açıklamasında, "Ekonominin gerilediği dönemlere hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Norveç Varlık Fonu'nun kazancının; enerji, finans ve teknoloji sektörlerinden elde edildiği belirtildi. Fona katkı veren üç büyük şirketin ise Microsoft, Alphabet ve Apple olduğu aktarıldı.