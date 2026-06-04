Varlık Barışında en çok merak edilenler

Avukat Özge Özmen Korkut, varlık barışının detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Yeni düzenlemeye göre gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirebilecek. Kanun yalnızca yurt dışındaki varlıkları değil, Türkiye'de bulunmasına rağmen işletme kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarını da kapsıyor. Düzenlemenin en dikkat çekici yönlerinden biri, bildirilen varlıklar bakımından belirli şartların sağlanması halinde vergi incelemesi ve tarhiyat koruması sağlamasıdır. Kanun, bildirime konu edilen varlıklara ilişkin tutarlar hakkında vergi incelemesi yapılmayacağını hükme bağlamaktadır.

EN AZ 5 YIL…

Ödenecek vergi oranı ise bildirilen varlığın Türkiye'de tutulma süresine göre değişmektedir. Varlığın en az beş yıl süreyle belirlenen yatırım araçlarında tutulmasının taahhüt edilmesi halinde vergi oranı sıfıra kadar düşebilmektedir. Taahhüt verilmemesi halinde ise genel oran %5 olarak uygulanacaktır. Yeni düzenleme, özellikle yurt dışında tasarrufu bulunan kişiler, uluslararası yatırımcılar ve kayıt dışı varlıklarını sisteme dahil etmek isteyen mükellefler açısından önemli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir.

AF DÜZENLEMESİ DEĞİL

Ancak unutulmamalıdır ki Varlık Barışı bir af düzenlemesi değildir. Kanunda öngörülen bildirim, transfer, süre ve ödeme şartlarına uyulmaması halinde sağlanan korumalardan yararlanılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle uygulamadan yararlanmayı düşünen gerçek ve tüzel kişilerin süreçlerini dikkatle planlamaları ve profesyonel destek almaları önem taşımaktadır. Önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak ikincil düzenlemeler, uygulamanın kapsamını ve teknik ayrıntılarını daha da netleştirecektir.

PEKİ KANUN BAŞKA NELERİ GETİRİYOR?

7582 sayılı Kanun yalnızca Varlık Barışı düzenlemesinden ibaret değil. Kanun ile birlikte vergi ve yatırım alanında birçok önemli değişiklik de yürürlüğe girdi. Bunlar arasında;

• Vergi borçlarının tecil süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılması,

• Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek tutarın 1 milyon TL’ye yükseltilmesi,

• Son üç yıldır Türkiye’de ikamet etmeyen kişilerin belirli şartlarla yurt dışında elde ettikleri gelirler için 20 yıl süreyle gelir vergisi istisnası getirilmesi,

• Yurt dışı ticaret faaliyetlerinden elde edilen kazançlara yönelik yeni kurumlar vergisi avantajları sağlanması,

• Çok uluslu şirketlerin Türkiye’de bölgesel yönetim ve koordinasyon merkezi kurmalarını teşvik eden “Nitelikli Hizmet Merkezi” modelinin oluşturulması,

• Üretim ve zirai üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranının %12,5 olarak belirlenmesi,

• İstanbul Finans Merkezi’ne ilişkin teşviklerin kapsam ve süre bakımından genişletilmesi yer almaktadır. Görüldüğü üzere kanun, bir yandan kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasını hedeflerken, diğer yandan Türkiye’nin uluslararası yatırım, finans ve ticaret merkezi olma hedefini destekleyen kapsamlı düzenlemeler de içermektedir.”