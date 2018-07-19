Varlık barışı ile vergisiz fırsat

31 Temmuz’a kadar başvuru yapanlar, Varlık Barışı’ndan vergi ödemeden yararlanabilecek. Bu tarihi geçiren ve 30 Kasım’a kadar başvuranlardan da yüzde 2 oranında vergi talep edilecek.

VARLIKLAR 3 AY İÇİNDE GETİRİLMELİ

Barış için banka veya aracı kuruma bildirilen varlıklar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe kullanılabilecek. Bu varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da bir banka ile aracı kurumda açılacak bir hesaba transfer edilmesi zorunlu.

İşletmeler için varlıklar, en geç 30 Kasım’a kadar kredilerin kapatılmasında da kullanılabilecek.

TAŞINMAZLAR DA KAPSAMDA

Yurt içindeki taşınmazlar da Vergi Barışı kapsamında. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar için de uygulamaya müracaat edilebiliyor.

İSPAT ZORUNLULUĞU YOK

Başvurucular için varlığın geçmişte belli bir tarih itibariyle var olduğunu ispat etme zorunluluğu da bulunmuyor. Belirtilen süre içinde varlığın yurda getirilmesi veya kayda alınması koşulunun sağlanması yeterli görülüyor. Yurtdışı varlıklarda Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi, yurtiçi varlıklarda ise vergi dairesine beyan edilmesi şartı aranıyor.

VERGİSİNİ AKSATANLARA KÖTÜ HABER

Yüzde 2 olarak belirlenen vergi ödemelerini aksatanlar için incelenmeme güvencesi geçerli değil. Varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartlarını ihlal edenler de güvenceden mahrum kalıyor.

DEĞER TESPİTİ NASIL YAPILIYOR?

Varlık Barışı’na tabi olan altın ve taşınmazlar rayiç bedeliyle, döviz Merkez Bankası döviz alış kuruyla değerleniyor. Hisse senetleri ve tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçlarında varsa borsa rayici, yoksa rayiç bedeli, bu da belirlenemiyorsa alış bedeli dikkate alınıyor. Alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeri tespit ediliyor. Yatırım fonu katılma belgeleri ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla değerlenerek varlıkların bildirim-beyan değerleri hesaplanıyor.