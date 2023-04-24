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Kadın - Aile Varisin baş düşmanı limon! Varisi olanlar dikkat, varis tehlikelidir: İbrahim Saraçoğlu tarifi fayda edecek
Kadın - Aile

Varisin baş düşmanı limon! Varisi olanlar dikkat, varis tehlikelidir: İbrahim Saraçoğlu tarifi fayda edecek

Yeniakit Publisher
2023-04-24 20:40:00 -
Varisin baş düşmanı limon! Varisi olanlar dikkat, varis tehlikelidir: İbrahim Saraçoğlu tarifi fayda edecek

Varis tedavisinin erkekte de kadında belirtileri, varisin nedeni ve tedavisi farklılık gösterebilir. Varis, hayat kalitesini etkileyen küçümsenmemesi gereken bir rahatsızlıktır. İbrahim Saraçoğlu olası tehlikeler konusunda önemli bir uyarıda bulundu, tarif verdi. Kılca damar varisleri genellikle salt kozmetik problemlere neden olmakta ve şişlik, ağrı, yorgunluk gibi şikayetlere yol açmamaktadır. Bacaktaki ve diğer bölgelerdeki varislerden bu doğal tariflerle kurtulun. İşte evde varis tedavisi ve varisin nedenini tedavi eden yöntemler

Limon hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, genç kalmamızı destekleyen, zengin bir meyvedir. Sağlıklı bir cilt ve diş etinin oluşumunda çok önemli bir role sahip limonun C vitamini oranı oldukça yüksektir. Limon aynı zamanda C vitamini etkilerini çoğaltan, kuersetin maddesi kaynağıdır. İçeriğindeki maddeler sayesinde kan damarlarını sağlıklı çalışmasını sağlayan limon, varisi önlemede çok etkilidir. Limon suyu cilt bakımından kullanıldığında, bakteri oluşumunu engeller, cildi sıkılaştırır, güçlendirir ve cildi parlatır. Bu nedenle sofranızda limonu asla eksik etmeyin...

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BESİN ÖĞELERİ:

C VİTAMİNİ
FOLİK ASİT
POTASYUM
LİMONEN
LİF

LİMON TONİĞİ (Damarları tedavi eder)
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MALZEMELER:
4 çay kaşığı bitkisel gliserin
1 bardak limon suyu
1 damla portakal çiçeği esansı
1 damla gül esansı

HAZIRLANIŞI:
Limon suyuyla bitkisel gliserini ve esans yağlarını birleştirip karıştırın. Varis olan bölgeye günde iki kere uygulayın. Şaşıracaksınız.

Varis tedavisi için İbrahim Saraçoğlu kürü ise:

Kaynayan 1 su bardağı suyun içine, 1 tatlı kaşığı kırkkilit bitkisi atın ve ağzı kapalı olarak 3 dakika kısık ateşte kaynatın. Kaynayan 1 su bardağı suyun içine, bir tutam (5-6 gram) çobançantası bitkisi atın ve aynı şekilde ağzı kapalı halde 3 dakika kaynatın.

Tedavi yöntemi için malzemelerimiz şu şekilde:

2 çay kaşığı at kestanesi özü
2 çay kaşığı at kestanesi tentürü
2 gr bal mumu
5 yemek kaşığı lanolin
3 yemek kaşığı sarı kantaron veya kadife çiçeği
Hazırlanışı
Dar ve yüksek bir kap içerisinde lanolin ve at kestanesi özü ve tentürünü homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Ardından, bal mumunu kısık ateşte eriterek karışıma ekleyin, ayrı bir kaba alın ve soğumaya bırakın.

Kullanımı

İnce bir tabaka halinde varisli bölgeye uygulayın ve oda sıcaklığında muhafaza edin.

2.Tarifimiz
Malzemeler
40 ml at kestanesi özü
40 ml at kestanesi tentürü
10 damla biberiye yağı – kan dolaşımınızı düzenleyecektir.
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri sprey başlıklı bir şişeye koyun ve güzelce çalkalayın. Varislere püskürterek uygulayın ve emilmesini bekleyin. Ardından durulayın.

Varis nedir?

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamaları görülebilir. Başlıca tedavi yöntemleri cerrahi tedavi , varis çorabı, skleroterapi ( iğne tedavisi ) ve endovenöz girişimler ( damar içinden lazer tedavisi ) şeklindedir. Her bir yöntem varisin boyutuna ve yaygınlığına göre uygulanır.

Varis neden olur?
Gebelik, şişmanlık, uzun süre ayakta kalmak, bazı meslekler, kadın olmak, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri, dar giysiler giymek, kabızlık, yaşlılık ve genetik faktörler nedeni ile varis oluşabilir. Varis, toplardamar kapakçığındaki yetmezlik sonucu oluşur. Kan sürekli geriye kaçar ve göllenir.

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