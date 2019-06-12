Varis nedir? | Varisler için hangi bitkiler kullanılmalı?

Varis; toplar damarların kıvrılıp, genişleyerek deri altından belli olması durumudur.

Kadınlarda -erkeklere oranla- daha sık rastlanan varisin nedenleri;

Gebelik

Şişmanlık

Uzun süre ayakta durmak

Doğum kontrol hapları

Hormonsal bozukluklar

Dar giysiler

Kabızlık

Yaşlılık

Genetik faktörler olabilir.

Varis oluşumunu nasıl anlarız?

Varislerin nedenlerine çok maruz kaldıysanız kendinizi kontrol etmenizde fayda var. Vücudunuzda morarmalar, bacaklarda şişlik, ağırlık, uyuşma, kaşınma ve ağrı gibi sorunlarınız varsa erkenden bir doktora başvurmalı ya da önlemini almalısınız.

Bitkisel tedavi, fitoterapi ya da bitki çaylarından destek alarak geçirebilirsiniz. Bu seçenekler sadece varisi olanlar için değil, oluşumuna meyilli olanlarında gönül rahatlığıyla kullanabileceği önlemlerdir.

Malzemeler

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kırkkilit otu

Yapılışı

1,5 su bardağı suyu kaynatıp içerisine kırkkilit otunu atın. 3 dakika kadar kaynatıp, dinlendirin. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra ılıtarak için. 1 ay uygulayıp 2 hafta ara verin. 2 hafta sonunda tekrar 1 ay devam edin. Bu şekilde ara sıra kürler uygulayarak damarlarınızı rahatlatabilirsiniz.

Malzemeler

1 bardak su

1 tatlı kaşığı çobançantası

Yapılışı

1,5 su bardağı suyu kaynatıp içerisine çobançantası otunu atın. 3 dakika kadar kaynatıp, dinlendirin. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra ılıtarak için. 1 ay uygulayıp 2 hafta ara verin. 2 hafta sonunda tekrar 1 ay devam edin. Bu şekilde ara sıra kürler uygulayarak damarlarınızı rahatlatabilirsiniz.