Varis nedir? | Varisler için hangi bitkiler kullanılmalı?
Varisler ilerleyen yaşlarda oldukça sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu sorunu aşmak için bitkisel tedaviler ve spor yapmalısınız.12 Haziran 2019 Çarşamba 20:58
Varis; toplar damarların kıvrılıp, genişleyerek deri altından belli olması durumudur.
Kadınlarda -erkeklere oranla- daha sık rastlanan varisin nedenleri;
- Gebelik
- Şişmanlık
- Uzun süre ayakta durmak
- Doğum kontrol hapları
- Hormonsal bozukluklar
- Dar giysiler
- Kabızlık
- Yaşlılık
- Genetik faktörler olabilir.
Varis oluşumunu nasıl anlarız?
Varislerin nedenlerine çok maruz kaldıysanız kendinizi kontrol etmenizde fayda var. Vücudunuzda morarmalar, bacaklarda şişlik, ağırlık, uyuşma, kaşınma ve ağrı gibi sorunlarınız varsa erkenden bir doktora başvurmalı ya da önlemini almalısınız.
Bitkisel tedavi, fitoterapi ya da bitki çaylarından destek alarak geçirebilirsiniz. Bu seçenekler sadece varisi olanlar için değil, oluşumuna meyilli olanlarında gönül rahatlığıyla kullanabileceği önlemlerdir.
Malzemeler
- 1,5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı kırkkilit otu
Yapılışı
1,5 su bardağı suyu kaynatıp içerisine kırkkilit otunu atın. 3 dakika kadar kaynatıp, dinlendirin. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra ılıtarak için. 1 ay uygulayıp 2 hafta ara verin. 2 hafta sonunda tekrar 1 ay devam edin. Bu şekilde ara sıra kürler uygulayarak damarlarınızı rahatlatabilirsiniz.
Malzemeler
- 1 bardak su
- 1 tatlı kaşığı çobançantası
Yapılışı
1,5 su bardağı suyu kaynatıp içerisine çobançantası otunu atın. 3 dakika kadar kaynatıp, dinlendirin. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra ılıtarak için. 1 ay uygulayıp 2 hafta ara verin. 2 hafta sonunda tekrar 1 ay devam edin. Bu şekilde ara sıra kürler uygulayarak damarlarınızı rahatlatabilirsiniz.
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