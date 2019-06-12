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Varis nedir? | Varisler için hangi bitkiler kullanılmalı?

Varisler ilerleyen yaşlarda oldukça sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu sorunu aşmak için bitkisel tedaviler ve spor yapmalısınız.

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:58
Varis nedir? | Varisler için hangi bitkiler kullanılmalı?

Varis; toplar damarların kıvrılıp, genişleyerek deri altından belli olması durumudur. 

Kadınlarda -erkeklere oranla- daha sık rastlanan varisin nedenleri;

  • Gebelik
  • Şişmanlık
  • Uzun süre ayakta durmak
  • Doğum kontrol hapları
  • Hormonsal bozukluklar
  • Dar giysiler
  • Kabızlık
  • Yaşlılık
  • Genetik faktörler olabilir.

Varis oluşumunu nasıl anlarız?

Varislerin nedenlerine çok maruz kaldıysanız kendinizi kontrol etmenizde fayda var. Vücudunuzda morarmalar, bacaklarda şişlik, ağırlık, uyuşma, kaşınma ve ağrı gibi sorunlarınız varsa erkenden bir doktora başvurmalı ya da önlemini almalısınız. 

Bitkisel tedavi, fitoterapi ya da bitki çaylarından destek alarak geçirebilirsiniz. Bu seçenekler sadece varisi olanlar için değil, oluşumuna meyilli olanlarında gönül rahatlığıyla kullanabileceği önlemlerdir.

varis tedavisinde bitkisel tedavi

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı kırkkilit otu

Yapılışı

1,5 su bardağı suyu kaynatıp içerisine kırkkilit otunu atın. 3 dakika kadar kaynatıp, dinlendirin. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra ılıtarak için. 1 ay uygulayıp 2 hafta ara verin. 2 hafta sonunda tekrar 1 ay devam edin. Bu şekilde ara sıra kürler uygulayarak damarlarınızı rahatlatabilirsiniz.

 

varis tedavisi - bitkisel yöntem

Malzemeler

  • 1 bardak su
  • 1 tatlı kaşığı çobançantası

Yapılışı

1,5 su bardağı suyu kaynatıp içerisine çobançantası otunu atın. 3 dakika kadar kaynatıp, dinlendirin. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra ılıtarak için. 1 ay uygulayıp 2 hafta ara verin. 2 hafta sonunda tekrar 1 ay devam edin. Bu şekilde ara sıra kürler uygulayarak damarlarınızı rahatlatabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 20:58
  1. varis nasıl oluşur
  2. varis belirtileri
  3. varis
  4. varisin çözümü
  5. varis için bitkisel çözüm
  6. varisler için ne yapmalı
  7. varis nasıl geçer
  8. varis tedavisinde neler kullanılmalı
  9. bitkisel varis tedavisi

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