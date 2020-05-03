Varis nedenleri nelerdir? Varis hakkında bilinmeyenler...

Büyüklüğüne bakılmaksızın genişlemiş, uzamış, ve kıvrımlı şekil almış her türlü toplar damara varis denilir. Varis kadınları da erkekleri de etkileyen bir sağlık sorunudur. Kadınları estetik görünüş açısından da rahatsız etmektedir. Alınacak basit önlemler ve erken tanı tedaviyi kolaylaştırabilir. İşte varis hakkında bilinmeyen her şey...

Varis tedavisi için gecikmeyin

Kadın cilt yapısının daha ince olması, varisi tetikleyen en önemli faktördür. Özellikle bacaklarda görülen varis hem estetik hem de sağlık açısından ciddi bir sorun olmaktadır. Kalp uzmanları, varisin gecikmeden tedavi edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

Varis nelerden kaynaklanır?

Varisin oluşumunda genetik faktörler çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu açıdan ailesinde varis öyküsü olanların varis başlamadan bir uzmana başvurmalarında yarar vardır. Varis oluşumunda tek etken ailevi sebepler değildir. Uzmanlar varisin nedenlerini şöyle sıralamaktadır:

- Hamilelik

- Şişmanlık

- Ayakta yapılan işler

- Sandalyede oturma

- Düşük lifli diyet ve kabızlık

- Sıkı iç çamaşır

- Hareketsizlik

- Sigara kullanma

- Doğum kontrol hapları

Tanı nasıl konmaktadır?

Varis ilerledikçe şiddetli ağrı yapabilmektedir. Bacaklarda yanma ve sızlama hissi olur. Bu açıdan varis ilerlemeden doktora gitmek gerekir. Tanı, damar cerrahının muayenesi ile kolayca konulur. Ancak bacak toplardamarlarının fonksiyonuyla ilgili daha detaylı bilgi dupleks ismi verilen ses dalgalarıyla yapılan bir alet vasıtasıyla elde edilir.



İşte varisin tedavi yöntemleri

Varis için üç farklı tedavi seçeneği vardır.

Cerrahi yöntem: Genellikle genel anestezi altında yapılır ve bir gün yatışı gerektirir. Hastanın dikişlerinin alınacağı 7. güne kadar elastik bandajlar sarılı kalır. Dikişler alındıktan sonra hastaya bir ay süreyle varis çorabı giydirilir.



Skleroterapi: Tedavinin esasını çok ince özel iğneler kullanılarak, hastalıklı varis damarı içine, damar cidarını tahrip edici bir sklerozan madde verilmesi oluşturur.



Lazer yöntemi: Lazer veya radyofrekans dalgalarıyla ana yüzeyel toplar damar iç yapılarını bozup bu venlerin bir fibrotik bant haline gelmesi sağlanır. Lokal anestezi ile yapılması ve günü birlik tedavi olması üstün özellikleri. Bacakta ameliyatta görülen morluklar ve kan toplanması görülmez. Orta dönem sonuçları ameliyat kadar başarılı olan bu yöntemde varisin tekrarlamaması konusunda yapılan çalışmalar yüz güldürmektedir. Lazer tedavisi orta vadede cerrahi operasyonla aynı sonuçları vermektedir. Ancak lazer yöntemi bütün varis çeşitlerinde kullanılamamaktadır.