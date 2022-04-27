Varis neden olur, nasıl geçer? Sarımsak ile evde varis tedavisi

Varisli damarlar, cildin yüzeyine yakın, çoğunlukla bacaklarda ve uyluklarda anormal derecede büyük damarlarla kendisini gösteren oldukça yaygın bir sorundur. Genellikle duvarları zayıflamış damarlar veya kan akışını düzenleyen zayıf çalışan valfler geliştirdiğinde ortaya çıkar. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’na göre, varisli damarlar kadınların yaklaşık % 25’ini ve erkeklerin ise % 10’unu etkilemektedir.

Varisli damarlar ağrı, yorgunluk, huzursuzluk, bacaklarda yanma, zonklama, karıncalanma veya ağırlık hissine neden olabilir. Şişkin damarların görünümü de özellikle kadınlar için büyük bir endişe kaynağıdır.

Genç Yaşta Varis Neden Olur?

Genç yaşta oluşan varisli damarların yaygın nedenleri kalıtım, çok fazla ayakta durmanın gerekli olduğu çalışma ortamları, obezite, doğum kontrol hapları, hamilelik, ergenlik ve kabızlıktır. Ayrıca menopoz sırasında vücutta oluşan hormonal değişikliklerde varis oluşumunu tetiklemektedir. Varisli damarlar için standart tedaviler bulunmaktadır. Ancak hem tıbbi hem de cerrahi tedaviler oldukça pahalı olabilir. Neyse ki, varisli damarları evde tedavi edebilecek ve neden olabileceği rahatsızlıkları ortadan kaldırabilecek uygun maliyetli bitkisel ilaçlar mevcuttur. Bu yazımızda varisli damarların etkilerini kolayca hafifletebileceğiniz iki farklı tariften bahsedeceğiz.

Varisler İçin Sarımsaklı Tedavi

Varisli damarları tedavi etmek ve örümcek damarları ortadan kaldırmak için sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı tedavisi harika sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Sarımsak, kan damarlarının iltihaplanmasını önlemeye yardımcı olan allisin adı verilen bir bileşik içerir. Ayrıca vücudunuzdaki zararlı toksinleri atmak ve genel sağlık durumunuzu iyileştirmek için kullanılır. Sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı karışımını mutlaka deneyin.

Malzemeler;

6 diş sarımsak

3 adet portakal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı;

6 diş sarımsağı ezin ve 3 adet portakaldan taze sıkılmış meyve suyu ile karıştırın. Karışıma 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Karışımı kullanmadan önce yaklaşık 12 saat kadar bekletin.

Uygulanışı;

Karışımı 15 dakika boyunca varisli bölgedeki cildinize tamamen emilene kadar dairesel hareketlerle uygulayın. Bunu her gün sonuç alıncaya kadar aksatmadan uygulamanız tavsiye edilir. Ayrıca bölgeyi bir bezle sarabilir ve varisli damarların boyutunu azaltmak için 15 dakika bekletebilirsiniz. Diyetinize düzenli olarak sarımsak da dahil edilmesi önerilir.

Varisler İçin Limon-Sarımsak Tedavisi

Bu karışımın etkili olması için kesinlikle kaliteli malzemeler seçmelisiniz. Özellikle yağın kalitesinde ısrar ediyoruz, sızma zeytinyağı tercih etmelisiniz. Sarımsak için de yerli olanları tercih edin.

Malzemeler:

12 diş sarımsak

1/2 su bardağı sızma zeytinyağı

1 adet limon suyu

Hazırlanışı:

Sarımsakları soyduktan sonra ikiye bölün ve havanda homojen oluncaya kadar iyice ezin. Sonra sarımsakları bir cam kavanoza alarak üzerine zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin. Kavanozun kapağını örterek serin ve karanlık bir yerde bir gece bekletin. Ertesi sabah malzemeleri tahta bir kaşık ile karıştırın ve posasını ayırmak için süzgeçten geçirin

Uygulanışı;

Elinize bol miktarda karışımdan alarak varisli damarlardan etkilenen bölgelere sürün. Kan dolaşımını uyarmak için parmak uçlarınızla hafifçe masaj yapın. Bir saat boyunca cildinizin karışımı emmesi için bekleyin. Daha sonra soğuk suyla durulayın. Uygulamayı haftada en az üç kez olmak kaydı ile akşamları tekrarlayın.