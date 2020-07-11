Vardiyalı eğitim nedir? Okullarda vardiyalı eğitim mi olacak?

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüs salgını nedeniyle okulların 31 Ağustos’taki açılış tarihinin ertelenmesi ihtimalini değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, "Vaka sayılarımız çok artar, kontrol altına alınmayacak düzeylere çıkarsa o zaman okullar açılmayabilir. Zaten okullar için de hibrit modeller var biliyorsunuz. Yani yarısı evde yarısı okulda gibi bir eğitim düzeni söz konusu olabilir. Mesela 10 ders var, 5’i evde, 5’i okulda gibi. Bizim için daha uygun olacaktır. Temas olasılığını daha aza indirecektir, bu nedenle de Milli Eğitim Bakanlığımız da bu yönde çalışıyor. 1 metrelik sosyal mesafe sınıflarda yeterli olacaktır. Ama okulun kapalı alanını düşünerek ona göre yapılan bir çalışma mevcut. Tabii belki vardiyalı eğitim de söz konusu olabilir, sabah-öğlen gibi veya üç vardiya gibi önlemler gelebilir" diye konuştu.

"Hiç kimse bugünden okulların açılacağı haftada durumun ne olacağını bilemez"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okullarda yüz yüze eğitim) Şimdiden bazı olasılıkları zorlayarak 'şöyle olursa, böyle de olursa' diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız, sağlık olarak koşullara bakarız ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız. Hiç kimse bugünden okulların açılacağı haftada durumun ne olduğunu ve olacağını bilemez. ‘Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı?’ sorusu tekrar tekrar sorulduğunda anlamsızlık hissettiriyor. Biz veriye dayalı olarak karar veriyoruz" dedi. Bakan Ziya Selçuk: "Biz ülkenin tüm çocukları için kaygılanıyoruz, ülkenin geleceği için kaygılanıyoruz. Biz verilere bakarız; Ağustos’un sonunda, Eylül’ün başında nasıl bir durum ortadaysa biz ona göre karar veririz. Her türlü imkanımız var. Biz LGS’de bir sınav verdik. Milyonlarca öğrenci ve veliyle ilgili bir uygulama yaptık ve başarılı olduk. Riski gördüğümüz anda da tedbiri ona göre alırız. Bütün velilerimiz rahat olsunlar."