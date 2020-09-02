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Ekonomi Varank: "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız"
Ekonomi

Varank: "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:08:44 -
Varank: "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız"
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