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Teknoloji Varank, yerli aşı için tarih verdi
Teknoloji

Varank, yerli aşı için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sene sonundan önce Türkiye’nin adenovirüs temelli yerli aşıyı üretebilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 13:24:00 -
Varank, yerli aşı için tarih verdi

Varank, “Faz çalışmalarında yeteri kadar gönüllü bulunabilir ve başarılı olunursa sonbahar gibi yerli aşıyı elde edebileceğimize inanıyoruz” dedi. Varank, “Covid-19 Türkiye Platformu’nda yer alan hocalarımız, laboratuvarlarda ve üretim tesislerindeler. ‘Yeter ki Türkiye kendi aşısını üretebilsin, hem Türkiye’ye hem de insanlığa şifa olabilecek başarıyı yakalasın’ diye büyük gayret içindeler” ifadelerini kullandı. Aşıların klinik denemelerinde de gönüllü bulma sorunuyla karşı karşıya kalınmayacağına dikkat çeken Varank, “Şeffaflığa önem veriliyor. Bütün hocalarımız yaptıkları çalışmaları dünyaya bildiriyorlar, web sitelerinde yayınlıyorlar, Dünya Sağlık Örgütü’yle irtibatımız var. Örgütü de devamlı bilgilendiriyoruz. Bu gayretler sonucunda ve gönüllülerle bu işi başarmamız sayesinde inşallah aşımızı geliştireceğimize inanıyoruz” diye konuştu. “İnaktif aşı için Vetal’le çalışılıyor. Eğer inaktif aşı adayımız Faz 3 de tamamlanırsa Vetal’de üretilebilecek” diyen Varank, “VLP aşımızın da Nobel firmasında pilot üretimler yapıldı. Eğer başarılı olursa o da Nobel’de üretilecek” şeklinde konuştu.

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