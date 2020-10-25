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Ekonomi Varank: Karardaki bir maddeyi absürtçe yorumlayanlar var
Ekonomi

Varank: Karardaki bir maddeyi absürtçe yorumlayanlar var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden hareketle, devletin istediği şirkete el koyabileceği yönünde yapılan değerlendirmelerin “absürt” olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:26:00 -
Varank: Karardaki bir maddeyi absürtçe yorumlayanlar var

Bir yetki tanımlıyor

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı köşe yazarlarının SAİK Kararnamesi’nde yer alan bir maddeden hareketle, “Devletin istediği şirkete el koyabileceği” şeklinde yaptıkları yorumlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Varank, “#MilliTeknolojiHamlesi” etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: “Sanayileşme İcra Komitesi Kararındaki bir maddeyi absürtçe yorumlayanlar var. O madde, stratejik şirketlerimizin yabancılara satışında ihtiyaç halinde, devletin önleyici karar alabilmesine dönük bir yetki tanımlıyor, Avrupa, ABD ve Çin’de olduğu gibi.”

“Yorumlar kötü niyetli”

Varank, konuya ilişkin yaptığı açıklamanın videosunu da mesajıyla paylaştı. Yorumlarda dile getirildiği gibi devletin istediği şirkete el koyması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Varank, “Sanırım bu durum hem kararnameyi dikkatli okumamak hem de son dönemde küresel eğilimleri dikkatli takip etmemekten kaynaklanıyor” dedi. Varank, “Eğer kritik teknolojiler varsa, milli güvenliği ilgilendiren teknolojiler varsa elbette devletin orada söyleyeceği bir şey olabilir. Dolayısıyla el koyma falan, bu tabii ki garip, kötü niyetli bir yorum ve ekonominin işleyişiyle de aslı astarı yok. Ne olduğu çok açık. Bu haberler hangi mantıkla yazılıyor anlamak mümkün değil” ifadesine yer verdi.

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