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Ekonomi Varank: "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız."
Ekonomi

Varank: "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız."

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:28:05 -
Varank: "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız."
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