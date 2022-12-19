Varan turizm iflas etti! Gerçek hikaye herkesi şaşkına çevirdi

Varan Turizm'in iflas dosyası açıldı, tasfiye başladı. İflasa rağmen otobüs seferleri devam ediyor. 'Bu nasıl oluyor?' diye sorabilirsiniz. İşte hikaye de tam burada başlıyor. Başlığı görünce hemen heyecanlanmayın. Başlık doğru ama hikaye başka…

Para dergisinin kulis haberine göre 1946 yılından bu yana faaliyet gösteren Varan Turizm, Türkiye’nin en köklü otobüs seyahat şirketlerinden biri. İlk seferlerini İstanbul-İzmit arasında başlamış.

Bugün Türkiye genelinde yayılmış ofisler ve acentelerde iki binin üzerinde kişi istihdam ediliyor. Fiyat ve konforda diğer otobüs şirketlerinden hep bir adım önde oldu. Sektörde birçok ilke imza attı.

En lüks araçlara, ilk Varan müşterileri bindi. 2017 yılına gelinceye kadar da sektöre hep öncülük etti. 2017 yılında mali açıdan zor duruma düşen Varan’ın kontrolü bankalara geçti.

Faaliyetleri duran Varan’ın isim hakkı da 2019 yılının Ekim ayında Ankara’da Kemal Soğancı ve Fatih İslam tarafından kurulan Varan Grup Turizm Anonim Şirketi’ne geçti.

Varan Grup Turizm’in Varan Turizm Seyahat Anonim Şirketi ile ismi dışında bir ilgisinin olmadığını belirtelim. Ayrı ayrı tüzel kişilikler. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Varan Turizm Seyahat Anonim Şirketi ile ilgili 30 Kasım 2022 tarihi saat 10.54’te iflasına karar vermiş.

Tasfiye işlemleri için ise Bakırköy 1. İcra Müdürlüğü’nü yetkilendirmiş. Şirketin iflas dosyası açılmış, tasfiye işlemlerine başlanmış.

Haberimizin girişinde de belirttiğimiz gibi Varan Turizm Seyahat Anonim Şirketi’nin iflas etmesinin Varan Grup’a bir etkisi söz konusu değil. Varan otobüslerinin seferleri kesintisiz devam ediyor.