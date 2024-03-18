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Gündem Varan-3… Satan kişi görüşme odasında! CHP’deki deste deste dolar skandalında yeni gelişme
Gündem

Varan-3… Satan kişi görüşme odasında! CHP’deki deste deste dolar skandalında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-03-18 13:04:00 -

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, söz konusu binayı sattığı öne sürülen şüpheli Ali Rıza Braka savcılığa ifade verdi.

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde, Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz geçtiğimiz günlerde 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.

 

Binayı sattığı öne sürülen kişi de ifade verdi

Konuya ilişkin soruşturma sürerken, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka da 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

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