Varaka büyümeye devam ediyor

İmalatta kullandığı hammaddenin yüzde 100’ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılayan şirket, 2021’i 1 milyar 251 milyon 875 bin 898 TL üretimden net satışla tamamladı. Eski kâğıtları dönüştürerek fluting, hp fluting, testliner, hp testliner, torba kraft gibi ürünleri üreten Varaka, geçen seneyi 113 milyon 181 bin 7 TL dönem net kârıyla kapattı.

Mali yapı güçlü

Şirketten yapılan açıklamada mali yapının güçlü olduğuna işaret edildi. Açıklamada şöyle denildi: “Balıkesir’de 1 milyon 265 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan Varaka, Türkiye ekonomisine kuvvet katmaya devam etmektedir. Verimliliğin ve kalitenin arttırılması için üretimin her aşamasında ileri teknolojiden yararlanmaktadır, Endüstri 4.0 noktasında da öncü konumdadır. Çevreci üretim yapan Varaka, ürün gamını müşterilerin taleplerine göre genişletmektedir. Türkiye’nin yerli kağıt imalatı açığına büyük katkı sunan Varaka, ürettiği Fluting (FL), HP Fluting (HPFL), Imitation Kraftliner (IKL), Testliner (TL) ve HP Testliner (HPETL) ürünlere Torba Kraft’ı da ilave etmiştir.”

Kapsamlı çalışmalar yapılıyor

Varaka’nın arıtma tesisiyle su tüketimini minimize ettiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sektörün yeni firmalarından olan ve son yılların büyük yatırımları arasında sayılan Varaka, sektörel ile bölgesel kalkınmada rol oynamaktadır. Araştırma ve geliştirme çalışmalarına ciddi ağırlık vermektedir. Yeni çalışmaları için de çok kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. “