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Varadkar: Brexit'ten sonra keskin sınırlar olmayacak

İrlanda Başbakanı Varadkar, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sonrasında İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda arasında "keskin" sınırların olmayacağına inandığını söyledi.

24 Temmuz 2018 Salı 08:24
Varadkar: Brexit'ten sonra keskin sınırlar olmayacak

Varadkar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'ın  başkenti Zagreb'de, Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan  Varadkar, İrlanda'dan çok sayıda turistin Hırvatistan'ı ziyaret ettiğini ifade  ederek, "İki ülkenin bağımsızlık mücadelesi, nüfus ve diaspora gibi benzer  yönleri mevcut." dedi.

Varadkar, Brexit sürecini de değerlendirerek, "Brexit'ten sonra AB  üyesi İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda arasında keskin sınırların  olmayacağına inanıyorum." diye konuştu.

İrlanda'nın Brexit süreciyle son derece meşgul olduğunu dile getiren  Varadkar, "Ancak AB düzeyinde birlik olmaya da destek veriyoruz." ifadesini  kullandı.

Plenkovic de ülkesinin Schengen ve Avro Bölgesi'ne dahil olmayı  hedeflediğini söyleyerek, Brexit kapsamında İrlanda'nın Kuzey İrlanda ile sınır  sorunu yaşamasından endişe duyduklarını aktardı.

Brexit sürecinde Birleşik Krallık, AB ve İrlanda'nın kayıplar  yaşadığını belirten Plenkovic, "İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında önümüzdeki  dönemde uygulanacak çözümün gıda ve sağlık güvenliği çerçevesinde olmasını  temenni ediyorum. Sınır probleminin de Kuzey İrlanda'da siyasi istikrarsızlık  sağlamadan tamamlanmasını diliyorum." dedi.

Plenkovic, iklim değişikliği, istihdam olanakları, fon kullanımı ve  altyapı gibi konuları da ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 08:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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