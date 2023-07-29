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Sosyal Medya Var mısınız iddiaya? Bu araba o kapıdan geri geri çıkmayacak
Sosyal Medya

Var mısınız iddiaya? Bu araba o kapıdan geri geri çıkmayacak

Yeniakit Publisher
2023-07-29 20:18:00 -

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, evin garajındaki araba için hazırlanan sistem izleyenleri hayran bıraktı.

Garaja, kapıdan geri geri çıkacak şekilde park eden otomobil, sistem sayesinde düz bir şekle geliyor.

Dönerli sistemin üzerine park edilen otomobil, tek tuş yardımıyla geri geri değil düz bir şekilde kapıdan çıkacak duruma getiriliyor.

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