Vantilatörler sağlık açısından zararlı mıdır?

Sıcak havalarda serinlemek için klima ve vantilatörler sıklıkla tercih edilir. Fiyat açısından daha cazip olan vantilatörlerin kullanımı da daha kolay. Peki, vantilatörler sağlığımıza zarar veriyor mu?

Çocuklar etkileniyor

Vantilatörler bulunduğu ortamı serinletse de sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle evlerde küçük çocuklar var ise bu teknolojik üründen daha çok olumsuz etkileniyor.

Vantilatörün sağlığa zararları nelerdir?

Vantilatör evdeki akarların etrafa hızlıca yayılmasına sebep olur. Bu da toz alerjisine yol açar.

Söz konusu bu araç sürekli çalıştığında cildin kurumasına yol açar.

Vantilatöre sürekli maruz kalmak burun akıntılarına neden olur.

Fanlar özellikle çocukların gözlerinde alerjik reaksiyonlar meydana gelmesine sebep olur.

Sürekli hava üflendiği için kişilerde boğaz kuruluğu ve öksürük yaşanma ihtimali artar.