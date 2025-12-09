  • İSTANBUL
Vanspor'da yeni dönem başladı! Takımın başına Osman Zeki korkmaz getirildi!
Spor

Vanspor'da yeni dönem başladı! Takımın başına Osman Zeki korkmaz getirildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Vanspor’da yeni dönem başladı! Takımın başına Osman Zeki korkmaz getirildi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, teknik adam tercihini netleştirerek Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı. Kulübün yeni hocasıyla birlikte takımın sahadaki görüntüsünü güçlendirmeyi hedeflediği belirtilirken, Korkmaz’ın kısa sürede çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Osman Zeki Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

İmaj Altyapı Vanspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırmıştı.

 

CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı
Gündem

CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı

CHP’yi karıştıran skandal bir olay yaşandı! CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in misafir oyuncuları sopayla darp ettiği idd..
Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi
Dünya

Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi

Burkina Faso, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağı hava sahasını ihlal etmekle suçladı. Basında çıkan haberlerde ise uçaktaki tamamı aske..
Hizbullah, Suriye devrimini kutlayanlara saldırdı! Esed'in düşüşünü sindiremediler
Dünya

Hizbullah, Suriye devrimini kutlayanlara saldırdı! Esed'in düşüşünü sindiremediler

Lübnan'da Esed rejiminin çöküşünü kutlayan Suriyeliler ve Lübnan'daki Sünni halk, Mezhepçi Hizbullah milislerinin organize saldırılarına mar..
