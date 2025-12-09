Vanspor’da yeni dönem başladı! Takımın başına Osman Zeki korkmaz getirildi!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, teknik adam tercihini netleştirerek Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı. Kulübün yeni hocasıyla birlikte takımın sahadaki görüntüsünü güçlendirmeyi hedeflediği belirtilirken, Korkmaz’ın kısa sürede çalışmalara başlayacağı aktarıldı.
1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Osman Zeki Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.
İmaj Altyapı Vanspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırmıştı.