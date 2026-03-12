Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı

2024 yerel seçimlerinde CHP'den Ardahan Göle Belediye Başkanı seçilen ancak geçtiğimiz Ekim ayında istifa ederek AK Parti'ye katılan Gökhan Budak, sessizliğini bozdu.

Yerel Gündemi’ne konuşan Budak, "Özgür Özel bana mesaj atmadı ama eşimle görüşmüş. Eşime, 'Kocanız dik durmadı' şeklinde ifadeler kullanmış. Kusura bakmasın, ben 18 ay boyunca her türlü imkânsızlığa rağmen dik durdum. Ama kendileri kendi ekibine söz geçiremedi.'' dedi.

İKİ PARTİ ARASINDAKİ FARKI AÇIKLADI

Budak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın rozetimi takmasıyla birlikte gerçek devlet disipliniyle tanıştım. CHP’de 18 ayda çalmadığım kapı kalmadı, sonuç alamadım; ancak AK Parti’ye geçtiğim 3 ayda 18 aydır görmediğim hizmeti gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ferasetiyle her kapı sonuna kadar açıldı; o gövdesini taşın altına koyarken biz de sonuna kadar yanındayız" ifadelerini de kullandı.

ABB’YE TEPKİ

Göle'nin ağır kış şartları ve sokak hayvanları sorunu için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destek istediğini belirten Budak, karşılaştığı muameleyi "içime oturan bir olay" diyerek paylaştı: "Kardeş belediyemiz olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı'nın yanına gittim. Sokak hayvanları için ilaç ve aparat istedim. Bana kendi kullandıkları, üzerinde hayvan kıllarının olduğu eski bir aparatı verdiler; 'Bunu al götür' dediler. Bana ve Göle halkına bunu layık gördüler."