Vanlılar yağmura hazırlıksız yakalandı Van’da akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Van’da akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Van’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, vatandaşı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu.

Belli aralıklarla etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle kentin çeşitli noktalarında trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü.

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