  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Vanlı öğrenciler Tokyo Olimpiyat şarkısı "Paprika"ya klip çekerek İngilizce seslendirdi
Aktüel

Vanlı öğrenciler Tokyo Olimpiyat şarkısı "Paprika"ya klip çekerek İngilizce seslendirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:00:11 -
Vanlı öğrenciler Tokyo Olimpiyat şarkısı "Paprika"ya klip çekerek İngilizce seslendirdi

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesindeki bir grup öğrenci, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın şarkısı "Paprika"yı, çektikleri kliple İngilizce seslendirdi.

İlçedeki Tenzile Ana Ortaokulu öğrencileri, İngilizce öğretmeni Öznur Anaç'ın öncülüğünde, Japonya Yayın Kurumu NHK ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında klip hazırladı.

Öğrenciler, balık bendi ve Sahilkent Mahallesi'ndeki yüksek tepede çekilen klipte, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları şarkısı "Paprika"yı İngilizce seslendirdi.

Anaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle katıldıkları bu çalışmayla dünyanın farklı noktalarındaki çocukların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde neşelerini yansıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Anaç, "Paprika isimli Tokyo Olimpiyatları şarkısını, öğrencilerimiz İngilizce seslendirdi ve dans etti. Bu çalışmayla öğrencilerimiz dil becerilerini geliştirirken ilçemizin tanıtımını da yaptı. Şarkı Japonya yayın kuruluşlarında yayınlanacak." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni kadından Azerbaycan itirafı
Dünya

Ermeni kadından Azerbaycan itirafı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren bir Ermeni genç kadın, "Biz harp istemiyoruz. Gençleri zo..
Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış
Gündem

Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu”nun kapanışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. ..
Rus gazetesinden Ermenistan'ı çılgına çevirecek Türk SİHA yorumu
Dünya

Rus gazetesinden Ermenistan'ı çılgına çevirecek Türk SİHA yorumu

Rus İzvestiya gazetesi, Azerbyacan'ın Türk SİHA'ları sayesinde Dağlık Karabağ'da büyük aşama kaydettiğini ve Ermenistan'ı güç duruma düşürdü..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay