'Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan gözaltına alındı, Van'a getirildi
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Sanal medya ünlüsü Tançalan, İstanbul'daki işlemlerinin ardından uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi; adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, 12 Eylül'de İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Van'a getirildi.
DHA'nın haberine göre sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile Mehmet Fatih Tançalan'ın geçen pazar günü Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler medyada geniş yer buldu. Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı; gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anne N.O. İstanbul'da, yakını M.S.T. Muradiye'de gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan'ın annesi N.O. İstanbul'da, Mehmet Fatih Tançalan'ın yakını M.S.T. ise 11 Eylül'de Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz Tançalan, 12 Eylül'de İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul'daki işlemlerinin ardından uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirilen Tançalan, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Sağlık kontrolünün ardından Van Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Çağla Öz Tançalan'ın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.