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Vanlı güreşçi Türkiye birincisi oldu

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Takımı sporcularından Nevroz Demir, 87 kiloda Türkiye birincisi oldu.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:54
Vanlı güreşçi Türkiye birincisi oldu

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Takımı sporcularından Nevroz Demir, 87 kiloda Türkiye birincisi oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Elazığ’da yapılan Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarına Van’dan da güreşçiler katıldı. Elazığ Spor Salonunda 45 ilden 201 sporcunun mindere çıkarak rakipleri ile kıyasıya mücadelelerin sergilendiği Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarına katılan; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreşçilerinden 87 kiloda Nevruz Demir Türkiye birinci olurken, serbest stil kategorisinde 92 kiloda Yusuf Başaran Türkiye üçüncüsü ve 74 kiloda ise Baran Kara Türkiye beşinciliği madalyasının sahibi oldu.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Cahit Cevizci, müsabakalara 8 sporcu ile katıldıklarını belirterek, “Güreşçilerimiz çıktıkları minderden rakiplerini mağlup ederek ilimize 1 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye üçüncülüğü ve 1 Türkiye beşinciliği madalyası kazandılar. İlimiz adına böyle güzel başarılara imza atarak bizlere bu mutluluğu yaşatan güreşçimizi bir kez daha tebrik ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:54
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