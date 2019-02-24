Vanlı çiftçilere 38 milyon TL mazot ve gübre desteği

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 28 bin 579 çiftçiye 38 milyon TLtutarında mazot ve gübre desteği verileceğini açıkladı.

2018 yılı mazot ve gübre desteklemesi ödemelerinin ödenmeye başlandığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, bu ödemelerin üreticilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre ödenmeye başlayacağını söyledi. Kimlik numarasının son hanesi 8 olan üreticilere hafta içinden itibaren ödeme yapılmaya başlanacağını dile getiren Görentaş, “Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan üreticilerimizin ödemeleri 1 Mart 2019’da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan üreticilerimize ise 8 Mart 2019’da ödeme yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.