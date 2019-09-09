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Van’ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van’ın Saray ilçesinde 4.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:24
Van’ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van’ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:24
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