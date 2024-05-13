Van'dan üzen haber! 1 korucu şehit oldu
Van'ın Çatak ilçesinden üzen haber geldi. Belbuka Kalekol Üs Bölgesine yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.
Olay bugün öğleden sonra Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan 3 bin rakımdaki Belbuka Kalekol Üs Bölgesi mevkisinde meydana geldi.
Yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
Gök gürültülü sağanak yağmurun etkisini sürdürdüğü bölgede, üs bölgesine yıldırım düştü. Bu sırada üs bölgesinde görevli bulunan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'a (36) yıldırım isabet etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden Şeylan’ın cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
Gündem
Eski Genel Kurmay Başkanı’nın Apo’ya özgürlük isteyen Merdan’ın kanalında ne işi var? Teröriste destek veren kimin kızı? Teröristin arkadaşı kimin oğlu? PKK 40 yıldır neden bitmedi? İşte cevabı burada