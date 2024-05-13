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Gündem Van'dan üzen haber! 1 korucu şehit oldu
Gündem

Van'dan üzen haber! 1 korucu şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-13 22:16:00 -
Van'dan üzen haber! 1 korucu şehit oldu

Van'ın Çatak ilçesinden üzen haber geldi. Belbuka Kalekol Üs Bölgesine yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.

Olay bugün öğleden sonra Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan 3 bin rakımdaki Belbuka Kalekol Üs Bölgesi mevkisinde meydana geldi.

Yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Gök gürültülü sağanak yağmurun etkisini sürdürdüğü bölgede, üs bölgesine yıldırım düştü. Bu sırada üs bölgesinde görevli bulunan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'a (36) yıldırım isabet etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Şeylan’ın cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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