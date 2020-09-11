Van'dan acı haber: 3 şehit
Van Çatak'ta bir Jandarma Yüzbaşı ile iki Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu.
Van'ın Çatak ilçesinde operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Üç asker şehit oldu, 1 asker yaralı
Operasyondan acı haber geldi. Yapılan operasyonda üç askerimizin şehit olduğu bildirildi.
Şehitlerin birinin Jandarma Yüzbaşı, ikisinin ise Jandarma Uzman Çavuş olduğu ifade edildi.
Haberi, İçişleri Bakanlığı duyurdu.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Yıldırım -10 Norduz' operasyonu çerçevesinde Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği, 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Jandarma Uzman Çavuşun şehit olduğu 1 Jandarma Yarbayın ise yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, Şehitlere Allah’tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbaya ise acil şifalar dilendi.