Van'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonunda EYP’nin patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bugün saat 03.30 sıralarında, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu kapsamında, daha önce yerleştirilen El Yapı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu; 1 Jandarma Personelimiz şehit olmuş, 1 Jandarma Personelimiz yaralanmıştır.
Şehit olan personelimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin Başı Sağ Olsun.