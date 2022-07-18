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Gündem Van'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Gündem

Van'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonunda EYP’nin patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 10:48:00 -
Van'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün saat 03.30 sıralarında, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu kapsamında, daha önce yerleştirilen El Yapı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu; 1 Jandarma Personelimiz şehit olmuş, 1 Jandarma Personelimiz yaralanmıştır.

Şehit olan personelimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin Başı Sağ Olsun.

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