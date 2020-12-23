  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da yolda mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Van'da yolda mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:41:50 -
Van'da yolda mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerince kurtarıldı

VAN (AA) - Van'da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana etkili olan kardan dolayı kapanan 372 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli önlemleri aldı.

Zorlu coğrafya, tipi ve fırtınaya rağmen yolların açılması için çaba gösteren ekipler, ana caddelerinde açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan belediye ekipleri, iş makineleriyle araçlarını saplandıkları yerden çıkararak gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin yalan silsilesi:
Siyaset

CHP'nin yalan silsilesi: "Öğrencileri kıyma yapıp yedirdiler"

Gazeteci Fatih Uğurlu Yeni Akit Youtube kanalında CHP'li Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerini değerle..
CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin rezilliğine AK Parti'den tepki
Gündem

CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin rezilliğine AK Parti'den tepki

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Kur'an-Kerim saygısızlığı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu.
FETÖ'cü Enver Altaylı'dan hakime tehdit!
Gündem

FETÖ'cü Enver Altaylı'dan hakime tehdit!

FETÖ soruşturması kapsamında ‘Siyasi ve askeri casusluk’ suçu nedeniyle hakkında 42,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski istihbarat..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay