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Van’da “Yaşlı Refahı” semineri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Yaşlı Refahı” seminerinin üçüncüsü Van’da düzenlendi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:34
Van’da “Yaşlı Refahı” semineri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Yaşlı Refahı” seminerinin üçüncüsü Van’da düzenlendi.


Cumhurbaşkanlığının 180 günlük icraat programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonda Van Sanayi Ticaret Odası Erek Toplantı Salonunda “Yaşlı Refahı” semineri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminerde yaşlanmayla ortaya çıkan biyolojik değişimlerin ve etkilerin en aza indirgenmesi, yaşlıların günlük yaşam hakkının geliştirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan seminerde konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, yaşlıların günümüzde toplumdan dışlanan ve negatif ayrımcılığa tabi tutulan bir grup haline geldiğini belirtti. İl Müdürü Çohaz, “Yaşlanma biyolojik bir süreç olup, yaşam biçimi, yapılan iş, beslenme alışkanlıkları, kronik hastalıklar ve bireyin kişilik yapısı toplumun bireyi, bireyin de kendini algılayışı gibi etmenler nedeniyle bireysel farklılıklar da içerir. Tarihte Türk toplumlarında bilgelik unvanı verilen yaşlılarımız günümüz ülkesinden toplumdan dışlanan negatif ayrımcılığa tabi tutulan bir grup haline gelmiştir. Yaşlılık toplumun sosyal bir sorunu olup, sayısı giderek artan yaşlılara koruyucu, önleyici ve destekleyici sosyal hizmetler verilerek sağlıklı yaşlanmaları ve yaşamaları sağlanmalıdır” dedi.


Yaşlıların yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve yaşlı refahının sağlaması konularında bölgesel düzeyde bilinç ve farkındalığın artırılması amacıyla bu semineri düzenlediklerini dile getiren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım ise, seminerin ilkini Ordu’da, ikincisini Trabzon’da ve üçüncüsünü de Van’da düzenlediklerini söyledi. 2018 yaşlılar tespit çalışması sonuçlarına göre 5 yılda yüzde 16 atış göstererek 7 milyon 186 bin 204 kişiye ulaştığını açıklayan Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım, yaşlı nüfusunun toplam nüfus içindeki oranın 2014 yılında yüzde 8 olduğunu, 2018 yılında yüzde 8.8’e yükseldiğini belirtti. Yıldırım, yaşlı nüfusunun yüzde 44.1’ni erkekler, yüzde 55.9’nun da kadınlardan oluştuğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:34
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