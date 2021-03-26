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Gündem Van'da vatandaşlar sokağa çıktı! HDP'ye tepki
Gündem

Van'da vatandaşlar sokağa çıktı! HDP'ye tepki

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan çok sayıda aile, partinin il başkanlığı önünde eylem yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 16:10:00 -
Van'da vatandaşlar sokağa çıktı! HDP'ye tepki

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 22 aile, "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. HDP İl Başkanlığındaki partililere tepki gösteren aileler, çocuklarına ise teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğlunun dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Gülü Ereğli, "Nevzat'ın annesiyim. Oğlumu HDP'den istiyoruz. HDP tarafından kaçırıldılar. Bu HDP fakir fukaradan ne istiyor? Çocuklarımızı istiyoruz. Gel oğlum, devlete teslim ol. Devletimiz büyük bir devlet. Onlara uyma." dedi.

Anne Güleser Alkan da evladının PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, "Yunus, oğlum gel, annene yetiş, neredesin annen hasta. Gözyaşlarım bitmiyor. Annen kurban olsun sana. Gel oğlum. Kalp ve şeker hastasıyım. Kimsem yok seni bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği üyeleri de annelerin eylemine destek verdi.

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, "Bizler de buradaki annelerimizin birer evlatlarıyız. Onların yanında olduğumuzu, davalarına destek olduğumuzu söylemek için buradayız." diye konuştu.

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