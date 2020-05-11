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Sağlık

Van’da vaka sayısı 390’a çıktı

Van’da korona virüs testi pozitif çıkan vaka sayısı 390’a çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 23:13:37 -
Van’da vaka sayısı 390’a çıktı

Van’da korona virüs testi pozitif çıkan vaka sayısı 390’a çıktı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’ndeki taziyeye katılanlara yönelik ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtilerek, “Taziyeye katıldığı tespit edilen ve sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların sayısı 101’e yükseldi” denildi.


Ortanca Mahallesi’ndeki taziyeye katılanların korona virüs testi pozitif çıkanların mahallelere göre dağılımı şöyle açıklandı:


“İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’nde 51, Bostaniçi Mahallesi’nde 18, Yenimahalle 11, Arıtoprak Mahallesi’nde 1, Esenler Mahallesi’nde 1, ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde 1, Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi’nde 4, İskele Mahallesi’nde 6, Gürpınar ilçesine bağlı Umut Mahallesi’nde 3, Özalp ilçesi bağlı Eğribelen Mahallesi’nde 2,


Tekirdağ’ın Altınova Mahallesi’nde 2 (il dışından gelip taziyeye katılmış), Antalya’nın Teomanpaşa Mahallesi’nde 1 (il dışından gelip taziyeye katılmış)”


Van’daki toplam vaka sayısının da 390’a çıktığı ifade edilen açıklamada, “Yoğun bakımdaki hasta sayısı 3, entübe hasta sayısı 1, vefat 8, toplam taburcu olan hasta sayısı 217 oldu” ifadeleri kullanıldı.

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