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Van'da uyuşturucuyu bebek sepetine saklamışlar

Otobüsteki yolcuların yanındaki bebek sepetine gizlenmiş bir kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

27 Ekim 2018 Cumartesi 13:43
Van'da uyuşturucuyu bebek sepetine saklamışlar

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Tuşba'daki terminalde Van'dan İstanbul'a gidecek otobüste arama yaptı.

Aramada, yolculardan Ş.M, A.S. ve E.D'nin yanındaki bebek sepetinin tabanına gizlenmiş 3 paket halinde bir kilo 900 gram eroin bulundu. 

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.M. ile A.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 13:43
  1. Van
  2. İstanbul
  3. van

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