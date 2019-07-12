0553 313 94 23

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Edremit ilçesinde kamyonette 121 kilo 940 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:00
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 121 kilo 940 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine S.A. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.

Aramada kamyonetin bagajındaki 4 çuvalda 298 paket halinde 121 gram 940 gram eroin bulundu. 

Sürücü ile araçtaki Y.E. ve Ö.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ile Y.E. tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:00
  1. Van'ın Edremit ilçesi
  2. uyuşturucu madde ticareti
  3. nakli veya depolanması faaliyetleri
  4. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  5. Kurubaş Mahallesi
  6. İl Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batan teknenin imdadına deniz polisi yetişti
    1. Batan teknenin imdadına deniz polisi..
    2. Suriye sınırına topçu bataryası ile..
    3. Su alan teknede mahsur kalan balıkçı..
    4. Sakal ekimi hakkında merak edilenler
    5. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2...
    6. Görüntüleri ortaya çıktı! Cem..
    7. Esad rejimi İdlib’e yine saldırdı: 7..
    8. Başkan Büyükkılıç, "Türk Milleti her..
    9. UMED- Trend Micro Bilişim Akademisi’ne..
    10. FETÖ ile irtibatlı 9 hakim ve savcı..
    11. Menteşe Belediyesinden atık getirene,..
    12. Karalar Dünya Belediyeler Birliği Eş..
    13. Şehzadeler’den ovada hummalı çalışma
    14. Pazaryeri’ndeki şelale keşfedilmeyi..
    15. MSB'den "15 Temmuz" paylaşımı
    16. Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini..
    17. Türkmen Yolu’nda ikinci etap..
    18. Vali Toraman: Muhtarlık önemli bir..
    19. Bacağı korkuluklara sıkışan çocuğu..
    20. Mürted Üssü’ne bir Rus uçağı iniş..
    21. Peugeot, temmuz ayına özel ÖTV..
    22. Çevre Bulvarında asfaltlama çalışması..
    23. İstanbul ve Mersin’de sahte altın..
    24. TürkTraktör yeni nesil ustalar..
    25. Jandarma Trafik Marmaris’i havadan..
    26. Çocuklar ve gençler halk oyunları..
    27. Otomobilin motoruna giren kediyi..
    28. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    29. "Bisikletle Yüzyıllık Macera Turu"
    30. Güvenlik görevlilerine insan..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!