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Van'da uyuşturucu operasyonu! 342 kilo 700 gram ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan minibüste 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:02
Van'da uyuşturucu operasyonu! 342 kilo 700 gram ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor. 

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine D.B. yönetimindeki minibüsü durdurdu. 

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada minibüsün bagajındaki çuvallarda 342 kilo 700 gram eroin bulundu. 

Sürücü D.B. gözaltına alındı.

Bu arada, Van'da 8 ayda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4 ton uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:02
  1. İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama
  2. uyuşturucu madde ticareti nakli veya depolanması
  3. Van-Hakkari kara yolu
  4. Narkotik köpeği Şila
  5. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  6. Van'ın Gürpınar ilçesi

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