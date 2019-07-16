Van'da trafik kazası: 1 ölü
Van'ın Çaldıran ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.16 Temmuz 2019 Salı 15:53
Çaldıran-Van karayolu Ayrancılar bölgesinde, Salih Kibar (27) yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı.
Kibar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilen Kibar, yapılan tüm müdahalele rağmen kurtarılamadı.
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