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Yerel Emniyetten ‘torbacı’ operasyonu
Yerel

Emniyetten ‘torbacı’ operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-10-06 08:23:00 - 2023-10-06 08:24:25
Emniyetten ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 23,99 gram esrar, 22 gram eroin, 18,21 gram sentetik kannabinoid, 9,62 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 26 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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